Лучший бомбардир Милана этого сезона получил травму в сборной

Кристиан Пулишич повредил подколенное сухожилие в матче за США.
Сегодня, 18:35       Автор: Игорь Мищук
Милан потерял на неопределенный срок одного из своих лидеров Кристиана Пулишича.

27-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия в товарищеском матче сборной США против Австралии (2:1). Игрок вышел на поле в стартовом составе и был вынужденно заменен уже на 31-й минуте.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, американский полузащитник в расположении клуба пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести травмы.

Ожидается, что он с большой долей вероятности пропустит ближайший домашний матч "россонери" в Серии А против Фиорентины, который состоится в воскресенье, 19 октября.

Отметим, что на данный момент Пулишич является лучшим бомбардиром Милана в нынешнем сезоне, забив шесть голов в восьми матчах во всех турнирах. Также на его счету две результативных передачи.

Ранее по итогам сентября Пулишич был признан лучшим игроком месяца в Серии А.

