Милан потерял основного вингера, получившего травму в сборной

Алексис Салемакерс угодил в лазарет после матча за Бельгию.

Вингер Милана Алексис Салемакерс выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в матче за сборную Бельгии.

26-летний футболист повредил подколенное сухожилие в поединке национальной команды в квалификации ЧМ-2026 с Северной Македонией (0:0).

Бельгиец точно пропустит следующий отборочный матч своей сборной против Уэльса, а также под вопросом остается его участие в поединках "россонери" после международного перерыва.

В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести травмы, сообщает Sky Sport Italia.

Отметим, что в нынешнем сезоне Салемакерс провел за Милан восемь матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан намерен усилиться вингером топ-клуба АПЛ.

