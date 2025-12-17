iSport.ua
Футбол

Милан потерял минимум на два месяца нападающего

Сантьяго Хименесу придется прибегнуть к хирургическому вмешательству на голеностопе.
Сегодня, 13:53       Автор: Игорь Мищук
Сантьяго Хименес / Getty Images
Сантьяго Хименес / Getty Images

Нападающий Милана Сантьяго Хименес выбыл на длительный срок из-за проблем с голеностопом левой ноги.

24-летний мексиканец из-за повреждения последний раз появлялся на поле еще 28 октября в матче Серии А с Аталантой (1:1) и продолжает испытывать боль.

Читай также: Милан продлил контракт с ключевым вингером

Изначально проблему пытались решить консервативным лечением, однако оно не дало результатов. После консультации с врачами в Нидерландах, которую игрок прошел 16 декабря, он принял решение, что ему все же требуется операция.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, после хирургического вмешательства на реабилитацию нападающему "россонери" потребуется минимум два месяца.

Целью игрока сборной Мексики является полноценное восстановление от травмы, чтобы в оптимальной форме подойти к будущему чемпионату мира-2026.

Отметим, что в текущем сезоне Хименес принял участие в 11 матчах Милана во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан рассматривает вариант с подписанием немецкого форварда из АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Сантьяго Хименес

