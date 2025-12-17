iSport.ua
Правый защитник Александрии выбыл до конца января

Травма серьезнее, чем ожидалось.
Сегодня, 14:32       Автор: Валентина Чорноштан
Даниил Скорко / Getty Images
Даниил Скорко / Getty Images

Защитнику Александрии Даниилу Скорко проведут операцию.

В матче против Руха правый защитник получил травму — разрыв связок голеностопа.

Скорко сделают операцию на ближайшей неделе. Отмечается, что Даниил сможет вернуться к полноценным тренировкам в конце января или в начале февраля.

В этом сезоне защитник сыграл 17 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что игрок Металлиста 1925 попал в серьёзное ДТП.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фк александрия

