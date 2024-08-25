Леоненко разнес футболистов Шахтера после провального старта в УПЛ

Донецкий Шахтер неуверенно выступает на старте нового сезона украинской Премьер-лиги. "Горняки" одержали лишь две победы в четырех матчах национального первенства, проиграв Полесье и Александрии.

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Бывший футболист Виктор Леоненко в присущем себе стиле выразил претензии футболистам "горняков":

"Я пока провала не вижу. Тем более это начало сезона и отмазка уже есть - нужно подождать четыре тура. Я буду делать выводы после матчей Лиги чемпионов.

В игре против Полесья Шахтер должен был побеждать, но житомирская команда выстояла. Александрии вообще голы подарили. Это говорит об отсутствии класса Шахтера. К тому же у горняков нет пока сыгранности.

Я не вижу, чтобы Шахтер посыпался без Степаненко. Посыпался можно применить только к последнему голу и то - вопрос там не к опорнику, а к защитникам", - цитирует Леоненко Sport-exspres.

Напомним, в следующем туре "горняки" сыграют против криворожского Кривбасса. Матч запланирован на 1 сентября.

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