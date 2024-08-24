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Александрия - Шахтер 4:3: обзор матча и результат игры 24.08.2024

Команда Руслана Ротаня выиграла в сезоне три матча из трех, в то время как "горняки" потерпели уже второе поражение.
Сегодня, 14:59
Александрия - Шахтер / ФК Александрия
Александрия - Шахтер / ФК Александрия

В субботу, 24 августа, четвертый тур Украинской Премьер-лиги стартовал матчем между Александрией и Шахтером.

В середине первого тайма казалось, что гости спокойно заработают три очка, ведь к 25-й минуте счет был уже 2:0 в пользу "горняков".

Сначала автоголом отметился Артем Шабанов, после чего Дмитрий Крыськив удвоил преимущество своей команды.

Однако затем за дело взялся Александр Филиппов. На 37-й минуте оборона Шахтера привезла сама себе первый гол форварда, который одним касанием перебросил вратаря, а другим отправил мяч в пустые ворота.

Спустя пару минут Иван Калюжный решился на дальний удар метров с 30-ти - мяч рикошетом от штанги оказался в сетке.

А сразу после перерыва Филиппов дополнил свой хет-трик. Форвард реализовал пенальти за игру рукой в исполнении Валерия Бондаря, а затем он убежал с центрального круга на свидание с вратарем и успешно переиграл своего визави.

Команда Марино Пушича была не готова к такому удару. Футболисты донецкого клуба хоть и смогли сократить сократить отставание в счете до минимума, но это произошло слишком поздно.

Игрок Александрии удержали победный результат, который принес им заслуженные три очка. Подопечные Руслана Ротаня продолжают возглавлять таблицу чемпионата, выиграв все три матча. Шахтер же на данный момент остается вторым с шестью очками после четырех сыгранных туров.

Статистика матча Александрия - Шахтер четвертого тура УПЛ

Александрия - Шахтер 4:3
Голы: Филиппов, 37, 48 (пен.), 57, Калюжный, 41 - Шабанов, 16 (аг), Крыськив, 25, Педриньо, 90+4.

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 8 - 8
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 10 - 15
Атаки: 86 - 93

Александрия: Ермаков - Кравченко (Кампос, 68), Копина (Скорко, 81), Шабанов, Мартынюк (Смирный, 81) - Калюжный, Безерра, Ковалец (Мишнев, 61), Шостак (Ващенко, 46), Шулянский - Филиппов.

Шахтер: Ризнык - Конопля (Тобиас, 79), Бондарь, Матвиенко (Франьич, 63), Азарови (Эгиналду, 63) - Бондаренко (Невертон, 63), Крыськив, Судаков - Педриньо, Сикан (Траоре, 63), Кевин.

Предупреждения: Ващенко - Матвиенко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Шахтер Донецк

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