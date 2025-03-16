Милан продлит контракт с одним из своих лидеров

Милан намерен подписать новый контракт с Кристиан Пулишичем, пишет Фабрицио Романо.

После перехода из Челси в 2023 году американец сильно прибавил и завоевал статус одного из лидеров команды.

В текущем сезоне Кристиан провел 38 матчей, отличившись 15-ю голами и 9-ю ассистами.

А потому Милан хочет как можно скорее продлить с американцем контракт, существенно повысив его зарплату. Похоже, "россонери" хотят перестраховаться перед открытием трансферного окна.

Сам же Пулишич не так давно подтвердил в интервью, что счастлив в Милане и не собирается покидать клуб.

Накануне, напомним, Милан сумел обыграть Комо.

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