Лучший бомбардир Милана снова угодил в лазарет

Милан потерял на неопределенный срок своего лучшего бомбардира нынешнего сезона Кристиана Пулишича.

Как сообщает TMW со ссылкой на Corriere dello Sport, 27-летний вингер пропустил вчерашнюю тренировку из-за растяжения мышц.

Читай также: Милан стремится пролонгировать лидера

Пулишич не сможет выйти на поле в ближайшем матче 13-го тура Серии А против Лацио, который состоится в субботу, 29 ноября, и также не будет присутствовать на скамейке запасных. Отмечается, что даже если бы он почувствовал себя лучше, в клубе не стали бы рисковать его здоровьем.

В октябре Пулишич уже пребывал в лазарете, восстанавливаясь от повреждения подколенного сухожилия, и вернулся в начале ноября. В нынешнем сезоне он записал на свой счет семь голов и два ассиста в десяти матчах за Милан во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Милан согласовывает новый долгосрочный контракт с ключевым защитником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!