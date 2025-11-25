Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A

Руководство мадридского Реала запланировало первый трансфер на лето 2026 года. Королевский клуб выкупит контракт полузащитника итальянского Комо Нико Паса, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

"Сливочные" имеют право обратного выкупа собственного воспитанника. Правда, эта клаусула Паса распространяется только на летние трансферные окна. Сам хавбек якобы согласился на возвращение в Реал.

В нынешнем сезоне Пас провел 13 поединков во всех турнирах, в которых оформил 5 мячей и 4 ассиста. В структуру мадридцев аргентинец попал школьником. В кампании 2023/24 он сыграл 8 матчей (1 гол) за первую команду Реала.

Тем временем украинец Андрей Лунин получил возможность дебютировать в сезоне в Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!