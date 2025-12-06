Мандзин принес Украине первые зачетные баллы, Ботн выиграл спринт в Эстерсунде
В субботу, 6 декабря, первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/26 в шведском Эстерсунде продолжился мужской спринтерской гонкой.
Из-за проблем со здоровьем на старт не смогли выйти Дмитрий Пидручный и Артем Тищенко, из-за чего Украина на дистанции была представлена только тремя спортсменами: Виталием Мандзином, Богданом Цымбалом и Богданом Борковским.
Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Мандзин. С одним промахом на огневых рубежах биатлонист пришел к финишу 24-м, сумев тем самым принести Украине первые зачетные баллы в сезоне Кубка мира.
Борковский с двумя штрафными кругами остался без очков и завершил спринт на 43-м месте, но также сумел отобраться в предстоящую гонку преследования.
Цымбал также допустил два промаха и финишировал в шаге от квалификации в пасьют - на 61-й позиции.
После успеха в индивидуальной гонке в Эстерсунде победу в спринте также праздновал норвежец Йохан-Олав Ботн, чисто отстрелявшись и опередив на 11 секунд соотечественника Мартина Улдаля. Замкнул тройку лидеров с отставанием в 14 секунд от победителя француз Кантен Фийон Майе.
Кубок мира. Эстерсунд
Мужской спринт
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) 24:26.3
- Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0) +11.1
- Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0) +14.3
- Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +25.0
- Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+1) +25.1
- Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) +29.7
...
24. Виталий Мандзин (Украина, 0+1) +1:36.6
43. Виталий Борковский (Украина, 2+0) +2:17.2
61. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2:50.4
В воскресенье, 7 декабря, первый этап Кубка мира в Эстерсунде закроют женская и мужская гонки преследования, которые начнутся соответственно в 14:15 и 16:20 по киевскому времени.
