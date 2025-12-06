iSport.ua
Лидс - Ливерпуль 3:3: обзор матча и результат игры 06.12.2025

"Павлины" дважды отыгрывались, вырвав ничью в компенсированное время.
Вчера, 21:48       Автор: Игорь Мищук
Лидс и Ливерпуль сыграли вничью / Getty Images
Лидс и Ливерпуль сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 6 декабря, Лидс встречался на своем поле с Ливерпулем в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Арне Слота дважды вела по ходу противостояния, но позволила сопернику отыграться и вырвать ничейный результат 3:3 на последних минутах встречи.

Читай также: Манчестер Сити разгромил Сандерленд, Челси не справился с Борнмутом

Первую половину поединка команды завершили без забитых мячей, однако после перерыва устроили голепад. Уже в начале второго тайма Юго Экитике обеспечил Ливерпулю комфортное преимущество в два мяча, оформив с интервалом в две минуты дубль. Тем не менее на 73-й минуте Доминик Калверт-Льюин сократил отставание, реализовав пенальти, а спустя две минуты паритет восстановил Антон Штах.

На 80-й минуте "красным" удалось снова выйти вперед благодаря голу Доминика Собослаи, однако удержать и это преимущество гости не смогли. В компенсированное к матчу время Ао Танака добыл для своей команды ничью.

Ливерпуль с 23 очками занимает на данный момент восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Лидс расположился на 16-й позиции, набрав 15 баллов.

Статистика матча Лидс - Ливерпуль 15-го тура чемпионата Англии

Лидс - Ливерпуль 3:3

Голы: Калверт-Льюин, 73 (пен.), Штах, 75, Танака, 90+6 - Экитике, 48, 50, Собослаи, 80

Ожидаемые голы (xG): 1.50 - 1.81
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 12 - 16
Удары в створ: 5 - 7
Угловые: 5 - 4
Фолы: 14 - 14

Лидс: Лукас Пери - Родон, Бийол (Ааронсон, 65), Стрейк - Богл, Штах, Ампаду, Груев (Танака, 65), Гудмундссон - Калверт-Льюин, Окафор (Ньонто, 65).

Ливерпуль: Алиссон - Брэдли (Гомес, 68), Ван Дейк, Конате, Керкез - Гравенберг, Джонс - Собослаи, Вирц (Макаллистер, 68), Гакпо - Экитике.

Предупреждения: Богл, Гудмундссон, Стрейк - Брэдли, Ван Дейк, Гомес.

