Барселона рассматривает нового центрального защитника, вместо Араухо

Каталонцы выходят на трансферный рынок.
Сегодня, 14:23       Автор: Валентина Чорноштан
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Барселона может подписать центрального защитника зимой.

Каталонскому клубу не нравится, что из-за постоянных травм и красных карточек Рональд Араухо пропускает матчи. Если это продолжится, Барселона будет искать уругвайцу замену.

Как отмечает Marca, сейчас защитник находится не в лучшем психологическом состоянии после матча с Челси в рамках Лиги чемпионов, где он получил красную карточку.

Однако главный тренер Барселоны Ханси Флик доволен игрой и процессом адаптации сменщиков Араухо — Жерара Мартина и Эрика Гарсии, и не видит смысла подписывать нового игрока.

Добавим, что два хавбека Барселоны вернулись из лазарета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

