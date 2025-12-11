iSport.ua
Голкипер Чикаго оформил второй шатаут

Держит ворота на замке.
Сегодня, 11:41       Автор: Валентина Чорноштан
Спенсер Найт / Getty Images
Спенсер Найт / Getty Images

Спенсер Найт сыграл на ноль во второй раз в этом сезоне НХЛ.

Вратарю Чикаго удалось сохранить ворота "сухими" во второй раз: впервые это произошло в матче против Калгари Флэймз, тогда Блэкхокс победили со счётом 4:0.

В ночь на 11 декабря Найт отразил 21 бросок Нью-Йорк Рейнджерс, тем самым помог своей команде одержать победу со счётом 3:0.

На текущий момент 24-летний вратарь признан первой звездой игры, это его второй шатаут в нынешнем сезоне.

Найт провёл 21 матч в этом сезоне (10 побед и 11 поражений), пропуская в среднем 2,50 шайбы за игру и отражая 91,7% бросков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Блэкхокс

