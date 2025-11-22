Бедард стал самым молодым автором передач в истории Чикаго

Нападающий Чикаго Коннор Бедард стал самым молодым игроком в истории клуба, достигшим отметки в 100 результативных передач.

Первый номер драфта-2023 в матче против Баффало отдал свой сотый пас, тем самым установив рекорд как самый молодой игрок Чикаго, достигший этого показателя.

Предыдущий рекорд принадлежал Эдди Ольчику, которому в январе 1987 года было 20 лет и 141 день. На момент достижения Бедарду было 20 лет и 127 дней.

Сейчас форвард проводит свой третий сезон в составе Блэкхокс. Всего у него 58 шайб и 101 ассист в 171 матче.

