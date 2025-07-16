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Хоккей

НХЛ опубликовала календарь нового сезона с олимпийской паузой

Соревновательный год начнется в октябре.
Вчера, 22:51       Автор: Антон Федорцив
Флорида – Чикаго / Getty Images
Флорида – Чикаго / Getty Images

Национальная хоккейная лига обнародовала график матчей сезона 2025/26. Новая кампания за океаном начнется в ночь на 8 октября, сообщает официальный сайт НХЛ.

В стартовом поединке Флорида примет Чикаго. Обладатель Кубка Стэнли поднимет чемпионский баннер под потолок домашней арены. Кроме того, Рейнджерс встретится с Питтсбургом, а Колорадо будет гостить у Лос-Анджелеса.

В регулярном чемпионате команды сыграют по 82 матча. В середине ноября в рамках NHL Global Series Питтсбург дважды встретится с Нэшвиллом в Стокгольме. В феврале запланирована 18-дневная пауза на время Олимпиады-2026.

Напомним, ранее Эдмонтон заключил новый контракт с Эваном Бушаром.

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