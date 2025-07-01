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Хоккей

Эдмонтон прогнозируемо пролонгировал звезду команды

Ойлерз пришлось пойти на солидные повышения зарплаты.
Сегодня, 12:54       Автор: Антон Федорцив
Эван Бушар / Getty Images
Эван Бушар / Getty Images

Эдмонтон продлил контракт с защитником Эваном Бушаром. Финалист Кубка Стэнли подписал соглашение на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.

Бушар по новому договору будет зарабатывать в среднем 10,5 млн долларов за сезон. Ранее кэпхит канадца составлял всего 3,9 млн "зеленых". Теперь у Ойлерз самая дорогая пара защитников в НХЛ – Дарнелл Нерс получает 9,25 млн.

В прошлом сезоне Бушар набрал 67 очков за 82 поединка регулярного чемпионата. Еще 23 пункта он добавил в плей-офф (22 матча). Грядущая кампания станет для защитника седьмой в рядах "нефтяников".

Тем временем Вегас оформил громкий обмен с Торонто.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдмонтон Ойлерз Эван Бушар

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