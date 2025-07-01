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Вегас выменял звезду Торонто

Триумфатор Турнира четырех наций перебрался на Запад НХЛ.
Сегодня, 11:49       Автор: Антон Федорцив
Митч Марнер / Getty Images
Митч Марнер / Getty Images

Торонто продлил контракт с Митчем Марнером и сразу обменял нападающего. Канадец перебрался в Вегас в обмен на вингера Николя Руа, сообщает CBS Sports.

Марнер заключил 8-летний договор со средней зарплатой в 12 млн долларов за сезон. Мейпл Лифс пролонгировали нападающего в последний момент. 1 июля он мог стать неограниченно свободным агентом.

В рядах Торонто Марнер провел 9 сезонов. За это время он набрал в составе команды 741 очко (657 матчей). Вингер идет четвертым в списке лучших ассистентов Мейпл Лифс всех времен и быстрее всего в истории франшизы набрал 600 пунктов.

Напомним, ранее Ванкувер подписал финалиста Кубка Стэнли Эвандера Кейна.

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