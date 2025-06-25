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Хоккей

Ванкувер выменял финалиста Кубка Стэнли

Громкий обмен произошел за океаном.
Сегодня, 19:30       Автор: Антон Федорцив
Эвандер Кейн / Getty Images
Эвандер Кейн / Getty Images

Крайний нападающий Эвандер Кейн покинул Эдмонтон. Вингер перебрался в Ванкувер, сообщает Sports Illustrated.

Ойлерз обменяли опытного канадца на выбор в 4-м раунде драфта НХЛ. Кэнакс берут на себя весь контракт Кейна – на 5,125 млн долларов. Ванкувер стал шестой командой в карьере нападающего.

Уроженец Ванкувера Кейн был избран на драфте-2009 Атлантой. Затем переехал с командой в Виннипег, а позже также защищал цвета Баффало и Сан-Хосе. В плей-офф сезона 2024/25 вингер набрал 12 очков за 21 матч.

Напомним, форвард Флориды Сэм Беннетт завоевал Конн Смайт Трофи по итогам Кубка Стэнли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эвандер Кейн Эдмонтон Ойлерз Ванкувер Кэнакс

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