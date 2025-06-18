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Хоккей

Форвард Флориды признан MVP Кубка Стэнли

Ассоциация спортивных журналистов отдала приз бомбардиру Пантерз.
Сегодня, 18:06       Автор: Антон Федорцив
Сэм Беннетт / Getty Images
Сэм Беннетт / Getty Images

Центральный нападающий Флориды Сэм Беннетт стал лучшим в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Канадец завоевал Конн Смайт Трофи, сообщает официальный сайт НХЛ.

Форвард приложился к триумфу Пантерз в Кубке Стэнли. Он провел 23 матча в нынешнем плей-офф и набрал 22 очка с показателем полезности +6. Беннетт стал лучшим голеадором турнира (15 шайб).

В финале Кубка Стэнли канадский нападающий забросил 5 шайб. Беннетт завоевал с командой второй подряд Кубок Стэнли. Центрфорвард завершил четвертый полный сезон во Флориде.

Напомним, американец Коннор Хеллибак завоевал Харт Трофи и Везина Трофи по результатам опросов.

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