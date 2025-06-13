Неудачник Кубка Стэнли получил две награды сезона НХЛ

Голкипер Виннипега Коннор Хеллибак получил признание прессы и генеральных менеджеров. Он завоевал Харт Трофи и Везина Трофи по результатам опросов, сообщает официальный сайт НХЛ.

Первый приз американец получил как самый ценный игрок для своей команды в регулярке. Второй же достался вратарю как лучшему голкиперу. Хеллибак провел 63 матча в кампании 2024/25, в которых оформил 8 шатаутов.

Страж ворот Джетс стал лишь пятым голкипером, забравшим награду MVP и Везину в одном сезоне. Ранее такое достижение установили Жак Плант, Доминик Гашек (дважды), Жозе Теодор и Кэри Прайс. В плей-офф Виннипег вылетел во 2-м раунде.

К слову, ранее Эдмонтон дожал Флориду в овертайме четвёртого матча финала Кубка Стэнли.

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