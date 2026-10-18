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Футбол

Ярмоленко: Считаю, что сегодня все было закономерно

Игрок признал, что киевляне выступают ниже своего уровня.
Вчера, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua

Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал матч с Полесьем.

Напомним, что киевляне сенсационно уступили, играя почти весь матч в большинстве.

После поражения Ярмоленко признался, что результат закономерный. Динамо сейчас находится ниже своего уровня, и пора бы им это исправить.

Считаю, что сегодня все было закономерно. Одна команда хотела победить, а другая, возможно, тоже стремилась к этому, но не смогла найти ключи к обороне Полесья. Поэтому считаю, что результат справедливый, а победа Полесья — заслуженная, поздравляю их.

Думаю, это поражение должно стать для нас определенным толчком. Нужно быть честными с собой и с болельщиками: сейчас мы находимся не на том уровне, на котором должны быть

Ранее также сообщалось, что Игорь Костюк был отправлен в отставку.

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