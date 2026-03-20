НХЛ: Бостон одолел Виннипег, Эдмонтон уступил Флориде, победы Тампы и Баффало
В ночь на пятницу, 20 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 19 марта
Оттава – Айлендерс – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 24 Шефер (Хорват, Пулок), 1:1 – 30 Пинто (Матинпало, Клевен), 1:2 – 42 Шенн (Мэйфилд, Хольмстрем), 2:2 – 45 Фогеле (Гилберт, Зеттерлунд), 3:2 – 59 Брэди Ткачак (Батерсон, Спенс)
Коламбус – Рейнджерс – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Трочек, 1:1 – 14 Лундстрем (Дженнер), 2:1 – 19 Гарланд (Веренски), 2:2 – 24 Зибанежад (Перро, Лафреньер), 3:2 – 27 Дженнер (Проворов, Хейнен), 4:2 – 35 Фантилли (Марченко, Веренски), 4:3 – 41 Лафреньер (Зибанежад, Фокс), 5:3 – 46 Сиверсон (Веренски, Силлинджер), 6:3 – 57 Фантилли (Монахан)
Детройт – Монреаль – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Шайбы: 0:1 – 37 Слафковски (Сузуки, Кофилд), 1:1 – 42 Комфер (Дебринкет, Кэйн), 2:1 – 56 Дебринкет, 3:1 – 59 Копп (Дебринкет)
Бостон – Виннипег – 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 14 Пастрняк, 2:0 – 26 Райхел, 3:0 – 38 Арвидссон (Миттлстадт, Заха), 4:0 – 43 Заха (Арвидссон, Миттлстадт), 4:1 – 45 Тэйвс (Ламберт, Саломонссон), 5:1 – 55 Минтен (Пик, Пастрняк), 6:1 – 58 Аспирот (Райхел, Гики)
Миннесота – Чикаго – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 16 Михеев (Манджипани), 0:2 – 31 Бедард, 1:2 – 35 Штурм (Фэйбер, Хэйт)
Нэшвилл – Сиэтл – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 6 Уфко (Форсберг, Шей), 1:1 – 18 Годро (Какко, Стивенсон), 2:1 – 27 О′Райлли (Стэмкос, Форсберг), 3:1 – 58 Форсберг
Эдмонтон – Флорида – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 11 Райнхарт (Беннинг), 0:2 – 19 Грир (Родригес, Беннинг), 0:3 – 34 Лунделль (Родригес, Беннетт), 0:4 – 55 Верхэге (Беннетт, Мэттью Ткачак)
Ванкувер – Тампа-Бэй – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 17 Генцел (Макдона, Д''Астус), 0:2 – 21 Рэддиш (Сирелли, Кучеров), 0:3 – 24 Гурде (Хольмберг, Рэддиш), 0:4 – 25 Кучеров (Сирелли, Чернак), 1:4 – 32 Эхгрен (Росси, Босер), 2:4 – 47 Карлссон (Росси), 2:5 – 47 Сирелли (Чернак, Хэйгл), 2:6 – 50 Хэйгл (Мозер, Кучеров)
Вегас – Юта – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Келлер (Шмидт, Марино), 0:2 – 6 Келлер (Шмалц, Крауз), 0:3 – 8 Макбэйн (Сергачев, Хэйтон), 0:4 – 59 Хэйтон (Стенлунд)
Сан-Хосе – Баффало – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 29 Эстлунд (Стэнли, Доун), 0:2 – 29 Кэррик (Бенсон, Далин), 0:3 – 30 Далин (Самуэльссон, Цукер), 0:4 – 41 Томпсон (Так, Кребс), 0:5 – 56 Кэррик (Метса, Стэнли)
Лос-Анджелес – Филадельфия – 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:2)
Шайбы: 1:0 – 19 Байфилд (Лаферрье, Мур), 1:1 – 21 Конекны (Бамп, Ристолайнен), 2:1 – 21 Копитар (Панарин, Кларк), 2:2 – 24 Кэйтс (Ристолайнен, Мичков), 2:3 – 27 Сэнхайм (Мичков, Кэйтс), 3:3 – 50 Панарин (Лоутон)
