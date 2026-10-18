ПСЖ и Барселона проведут матч без своих звезд обороны

ПСЖ и Барселона не смогут рассчитывать на оптимальные составы в предстоящем матче.

Напомним, что клубы встретятся во вторник, 20 октября в рамках Лиги чемпионов.

ПСЖ объявил, что матч пропустит Нуну Мендеш. Португалец получил травму бедра и будет отсутствовать в течение нескольких недель.

Однако проблемы с обороной есть и каталонцев.

Испанский клуб объявил, что матч пропустят Эрик Гарсия и Жюль Кунде. Испанец выбыл на месяц из-за мышечной травмы, а француз пока еще под вопросом из-за повреждения голени.

Ранее также сообщалось, что вингер Тоттенхэм готов вернуться спустя почти два года.

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