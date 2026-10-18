Астон Мартин собрал гибрид болида Формулы-1 и гиперкара

Астон Мартин пытается создать быстрейшее трековое авто в мире, пишет Motorsport.

На автодроме Поль Рикар во Франции компания протестировала первую версию нового автомобиля.

В Сеть же утекли фотографии прототипа, который выглядит, как смесь Валькирии и болида Формулы-1. Предполагается, что в нем был установлен V12.

По слухам, прототип заказал американский миллиардер Кен Гриффин, а в разработке принимает участие Эдриан Ньюи.

Ранее также сообщалось, что Феррари привезет последнее большое обновление в Остин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!