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Автоспорт

Феррари привезет большое обновление в Остин

Оно станет последним крупным пакетом в этом сезоне.
Сегодня, 14:55       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Феррари готовит крупное обновление для Гран-при США, пишет AutoRacer.

Главным элементом нового пакета станет обновленное днище, которое обеспечит лучшую прижимную силу.

Также команда несколько изменит боковые понтоны, что позволит улучшить общую аэродинамику болида.

В итоге, это обновление станет последним крупным вмешательством Феррари в аэродинамику своего болида.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл подписал долгосрочный контракт со своим руководителем.

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