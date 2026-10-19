Умер один из первых лайнсменов ФИФА в Украине

На 74-м году жизни скончался известный украинский футбольный арбитр и спортивный журналист Степан Селменский.

В начале 1990-х годов Степан Селменский стал одним из первых украинских ассистентов арбитра, получивших статус ФИФА.

Он работал на матчах высшего дивизиона чемпионата Украины и международных встречах, в том числе с участием национальных сборных и ведущих европейских клубов.

Помимо судейской карьеры, Селменский занимался спортивной журналистикой, был главным редактором газеты «Спорт тайм», участвовал в создании и работе футбольной программы «Час футболу».

Он также много лет входил в исполнительный комитет Закарпатской ассоциации футбола и занимался организацией спортивных мероприятий.

Ранее стало известно, что экс-игрок сборной Украины Роман Максимюк погиб на войне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!