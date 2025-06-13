Кубок Стэнли: Эдмонтон сравнял счет в финальной серии

В рамках финала Кубка Стэнли Флорида Пантерс приняла на своей арене Эдмонтон Ойлерз в четвертом матче серии.

Хозяева прекрасно начали поединок, забросив три шайбы в первом периоде, однако, Эдмонтон ответил тем же в следующей 20-ти минутке.

В заключительном, третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, поэтому, игра перешла в овертайме, где лидер «нефтяников» Леон Драйзайтль принес своей команде победу.

Флорида - Эдмонтон 4:5

Шайбы: Ткачук, 12, 17, Лунделл, 19, Райнгарт, 59 - Ньюджент-Хопкинс, 23, Нерс, 32, Подкользин, 35, Велман, 54, Драйзайтль, 71

Счет в серии: 2:2

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