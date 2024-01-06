НХЛ: Нью-Джерси одержал победу над Чикаго, Виннипег обыграл Анахайм

В ночь на субботу, 6 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 5 января

Нью-Джерси – Чикаго – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 15 Дикинсон (Влашич), 1:1 – 30 Хольц (Немец), 1:2 – 38 Катчук, 2:2 – 45 Немец (Зигентхалер, Тирни), 3:2 – 51 Маклауд (Хольц, Лазар), 4:2 – 59 Тоффоли

Вашингтон – Каролина – 2:6 (2:0, 0:1, 0:5)

Шайбы: 1:0 – 7 Дауд (Маленстин, Обе-Кюбель), 2:0 – 16 Строум (Карлсон, Овечкин), 2:1 – 25 Бернс (Ахо, Свечников), 2:2 – 43 Джарвис (Орлов, Пономарев), 2:3 – 52 Свечников (Бернс, Ахо), 2:4 – 54 Бернс (Ахо, Свечников), 2:5 – 58 Орлов, 2:6 – 59 Пономарев (Котканиеми)

Анахайм – Виннипег – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Мактавиш (Ватрано, Киллорн), 1:1 – 27 Элерс (Пионк, Шайфли), 1:2 – 41 Шмидт (Сэмберг), 1:3 – 53 Перфетти (Нидеррайтер, Наместников)

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