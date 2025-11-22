iSport.ua
НХЛ: Баффало разгромил Чикаго, Миннесота одержала уверенную победу над Питтсбургом

Четыре матча прошли в НХЛ.
Вчера, 09:08       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на субботу, 22 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ

Результаты матчей НХЛ за 22 ноября

Баффало – Чикаго 9:3 (3:1, 3:1, 3:1)

Питтсбург – Миннесота 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Виннипег – Каролина 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Лос-Анджелес – Бостон 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1 ОТ)

