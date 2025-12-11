Джейк Пол назвал возможный раунд окончания боя с британским супертяжем

Уверен в своей стратегии против Джошуа.

Боксирующий блогер Джейк Пол дал прогноз изданию MMAFighting на свой поединок с британским супертяжем Энтони Джошуа, который пройдет 19 декабря.

"Я не думаю, что Джошуа сможет меня нокаутировать, потому что он не способен должным образом строить свои атаки, чтобы нанести тяжелый удар.

Мне кажется, что это будет очень сложное сражение в течение многих раундов, но когда я просчитаю ритм, его стиль, скорость и работу ног, когда он немного устанет гоняться за мной, я начну готовить удар".

"Не скажу, какой это будет удар, но я его вижу. Думаю, что бой закончится в пятом или шестом раунде", – цитируют американского боксера.

