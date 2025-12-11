iSport.ua
Русский Українська

Джейк Пол назвал возможный раунд окончания боя с британским супертяжем

Уверен в своей стратегии против Джошуа.
Сегодня, 11:15       Автор: Валентина Чорноштан
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Боксирующий блогер Джейк Пол дал прогноз изданию MMAFighting на свой поединок с британским супертяжем Энтони Джошуа, который пройдет 19 декабря.

"Я не думаю, что Джошуа сможет меня нокаутировать, потому что он не способен должным образом строить свои атаки, чтобы нанести тяжелый удар.

Мне кажется, что это будет очень сложное сражение в течение многих раундов, но когда я просчитаю ритм, его стиль, скорость и работу ног, когда он немного устанет гоняться за мной, я начну готовить удар".

"Не скажу, какой это будет удар, но я его вижу. Думаю, что бой закончится в пятом или шестом раунде", – цитируют американского боксера.

Журнал The Ring опубликовал рейтинг P4P в XXI веке. Известно, на каком месте находится Усик.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джоуша Джейк Пол

Статьи по теме

Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Усик подтвердил намерение подраться с Полом в октагоне Усик подтвердил намерение подраться с Полом в октагоне
Пол - о бою с Джошуа: "Он рассыплется, если пропустит удары" Пол - о бою с Джошуа: "Он рассыплется, если пропустит удары"
Сборная Украины по футзалу сыграет два матча с чемпионами Европы Сборная Украины по футзалу сыграет два матча с чемпионами Европы

Видео

Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера, Рома сыграет в Британии
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Футзал13:14
Сборная Украины по футзалу сыграет два матча с чемпионами Европы
Лига Чемпионов12:59
Наполи обновил антирекорд в Лиги чемпионов
НБА12:42
Дабл-дабл игрока Сан-Антонио вывел команду в полуфинал Кубка НБА
Европа12:17
Саудовские клубы опровергли интерес к вингеру Ливерпуля
Лига Европы12:08
Лига Европы: Базель примет команду АПЛ, Рома сыграет с Селтиком
Лига конференций11:54
Лига конференций: Фиорентина примет Динамо, Шахтер сыграет на Мальте
НХЛ11:41
Голкипер Чикаго оформил второй шатаут
Бокс11:15
Джейк Пол назвал возможный раунд окончания боя с британским супертяжем
Европа10:55
Стало известно, после неудачи в каком матче Алонсо могут уволить
НБА10:19
Тандер побили рекорд франшизы, продлив серию побед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK