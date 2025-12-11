Фиорентина - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и итальянской командами.

В четверг, 11 декабря, киевское Динамо в рамках пятого тура основного этапа Лиги конференций сыграет проти итальянской Фиорентины.

Встреча пройдет во Флоренции на Стадио Артемио Франки и поражение здесь может означать для Динамо прекращение выступлений в турнире в его весенней части.

Напомним, что у Динамо одна победа на три поражения в Лиге конференций, тогда как Фиорентина после двух побед в первых матчах програла два следующие.

Текстовая онлайн-трансляция матча Фиорентина - Динамо Киев будет доступна в этой новости.

Смотреть игру онлайн можно будет с 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что официальным транслятором матча на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO.

С расписанием всех матчей Лиги конференций, в том числе матчей Динамо и Шахтера, можно ознакомиться на ISPORT.

