Шульга провел крутой матч за фарм-клуб Бостона

Украинский защитник Макс Шульга отыграл матч в составе Мэн Селтикс в G-лиге против Кепитал Сити Гоу-Гоу.

Баскетболист провел на паркете 36 минут, за которые успел набрать 25 очков, реализовав 7 из 16 бросков с игры, из которых 4 из 9 были трехочковыми. Также на его счету 4 из 4 точных штрафных.

К очками Шульга добавил еще три подбора и четыре ассиста, а его команда победила со счетом 112:101.

Напомним, что Максим имеет двусторонний контракт с Бостон Селтикс и выступает за их фарм-клуб. В нынешнем сезоне G-лиги он сыграл уже 11 матчей и в среднем набирает по 14,9 очков, 5,7 ассистов, 4,7 подборов и1,2 перехвата на 2,9 потерь мяча.

