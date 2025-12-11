iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Шульга провел крутой матч за фарм-клуб Бостона

Украинец набрал 25 очков.
Сегодня, 09:42       Автор: Василий Войтюк
Макс Шульга
Макс Шульга

Украинский защитник Макс Шульга отыграл матч в составе Мэн Селтикс в G-лиге против Кепитал Сити Гоу-Гоу.

Баскетболист провел на паркете 36 минут, за которые успел набрать 25 очков, реализовав 7 из 16 бросков с игры, из которых 4 из 9 были трехочковыми. Также на его счету 4 из 4 точных штрафных. 

К очками Шульга добавил еще три подбора и четыре ассиста, а его команда победила со счетом 112:101.

Читай также: Кубок НБА: расписание матчей Финала четырех в Лас-Вегасе

Напомним, что Максим имеет двусторонний контракт с Бостон Селтикс и выступает за их фарм-клуб. В нынешнем сезоне G-лиги он сыграл уже 11 матчей и в среднем набирает по 14,9 очков, 5,7 ассистов, 4,7 подборов и1,2 перехвата на 2,9 потерь мяча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макс шульга

Статьи по теме

НБА: Шульга отметился первыми ассистами НБА: Шульга отметился первыми ассистами
Шульга дебютировал за Бостон Селтикс Шульга дебютировал за Бостон Селтикс
Бостон выбрал Макса Шульгу во втором раунде драфта НБА Бостон выбрал Макса Шульгу во втором раунде драфта НБА
Сборная Украины по футзалу сыграет два матча с чемпионами Европы Сборная Украины по футзалу сыграет два матча с чемпионами Европы

Видео

Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера, Рома сыграет в Британии
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Футзал13:14
Сборная Украины по футзалу сыграет два матча с чемпионами Европы
Лига Чемпионов12:59
Наполи обновил антирекорд в Лиги чемпионов
НБА12:42
Дабл-дабл игрока Сан-Антонио вывел команду в полуфинал Кубка НБА
Европа12:17
Саудовские клубы опровергли интерес к вингеру Ливерпуля
Лига Европы12:08
Лига Европы: Базель примет команду АПЛ, Рома сыграет с Селтиком
Лига конференций11:54
Лига конференций: Фиорентина примет Динамо, Шахтер сыграет на Мальте
НХЛ11:41
Голкипер Чикаго оформил второй шатаут
Бокс11:15
Джейк Пол назвал возможный раунд окончания боя с британским супертяжем
Европа10:55
Стало известно, после неудачи в каком матче Алонсо могут уволить
НБА10:19
Тандер побили рекорд франшизы, продлив серию побед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK