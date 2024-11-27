Кубок НБА: формат, результаты и расписание матчей
Во второй раз в истории в Национальной Баскетбольной Лиге во время регулярного сезона проходит Кубок НБА.
Все тридцать команд распределены на шесть групп по 5 клубов, которые проведут по четыре матча с каждым соперником по квинтету.
Лучшие команды каждой группы, а также лучшая команда в каждой конференции, занявшей второе место, проходят в плей-офф турнира.
Расписание и результаты матчей
Матчи группового раунда проходят только в "Кубковые ночи", такие вечера проходят каждый вторник и пятницу с 12 ноября по 3 декабря.
- Тур №1, с 12 на 13 ноября
- Тур №2, с 15 на 16 ноября
- Тур №3, с 19 на 20 ноября
- Тур №4, с 22 на 23 ноября
- Тур №5, с 26 на 27 ноября
- Тур №6, с 29 на 30 ноября
- Тур №7, с 3 на 4 декабря
- Четвертьфинал №1, с 10 на 11 декабря
- Четвертьфинал №2, с 10 на 11 декабря
- Четвертьфинал №3, с 11 на 12 декабря
- Четвертьфинал №4, с 11 на 12 декабря
- Полуфинал №1, с 14 на 15 декабря
- Полуфинал №2, с 14 на 15 декабря
- Финал, с 17 по 18 декабря
Кто гарантировал себе плей-офф Кубка НБА
- Голден Стейт Уорриорз (Запад, группа C)
- Хьюстон Рокетс (Запад, группа А)
Кто вылетел из турнира
- Юта, Новый Орлеан, Вашингтон, Торонто
Отметим, что действующим чемпионом турнира является Лос-Анджелес Лейкерс, в финале прошлого года обыгравший Индиану. Полуфиналы и финал пройдут в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.
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