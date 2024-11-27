Кубок НБА: формат, результаты и расписание матчей

ISPORT рассказывает о внутрисезонном турнире в Национальной Баскетбольной Лиге.

Во второй раз в истории в Национальной Баскетбольной Лиге во время регулярного сезона проходит Кубок НБА.

Все тридцать команд распределены на шесть групп по 5 клубов, которые проведут по четыре матча с каждым соперником по квинтету.

Лучшие команды каждой группы, а также лучшая команда в каждой конференции, занявшей второе место, проходят в плей-офф турнира.

Расписание и результаты матчей

Матчи группового раунда проходят только в "Кубковые ночи", такие вечера проходят каждый вторник и пятницу с 12 ноября по 3 декабря.

Кто гарантировал себе плей-офф Кубка НБА

Голден Стейт Уорриорз (Запад, группа C)

Хьюстон Рокетс (Запад, группа А)

Кто вылетел из турнира

Юта, Новый Орлеан, Вашингтон, Торонто

Отметим, что действующим чемпионом турнира является Лос-Анджелес Лейкерс, в финале прошлого года обыгравший Индиану. Полуфиналы и финал пройдут в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

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