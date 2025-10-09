iSport.ua
Баскетбол

Шульга дебютировал за Бостон Селтикс

Украинец вышел в концовке матча.
9 октября, 11:24       Автор: Василий Войтюк
Макс Шульга / Getty Images
Макс Шульга / Getty Images

Новичок Бостон Селтикс украинец Максим Шульга сыграл в дебютном матче команды в предсезонке проти Мемфиса (121:103).

Защитник появился на площадке в концовке встречи и за три минуты, которые провел на паркете, успел отметиться в протоколе встречи.

Максим выполнил лишь один бросок с игры, но промазал флоатер. Кроме того, Шульга выполнил два штрафных броска и оба попал, набрав тем самым два очка за матч.

Также в статистике у Шульги один подбор и один "сомнительный" перехват, который скорее сделал его партнер по команде.

Отметим, что также в матче предсезонке сыграл и другой украинец - Святослав Михайлюк.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макс шульга

