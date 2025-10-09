iSport.ua
Михайлюк провел первый предсезонный матч и набрал 9 очков проти Хьюстона

Защитник вышел в старте.
9 октября, 11:02       Автор: Василий Войтюк
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Украинский баскетболист Юты Джаз Святослав Михайлюк дебютировал в новом сезоне матчем в предсезонке.

Юта сыграла против Хьюстона и проиграла со счетом 127:140.

Михайлюк вышел в стартовом составе, провел на паркете 24 минуты и набрал 9 очок, показывая не самую лучшую реализацию (1 из 6 трехочковых, 4 из 11 с игры). Также на счету Святослава 2 подбора (оба в атаке), 2 ассиста и 2 перехвата. В пассиве у украинца 4 потери и 1 фол.

Отметим, что в этом матче за Рокетс дебютировал легендарный Кевин Дюрант, который набрал 20 очков за 23 минуты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Святослав Михайлюк

