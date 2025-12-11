iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Хотим привезти победу": Тренер Динамо оценил шансы против Фиорентины

Наставник "бело-синих" поделился ожиданиями от матча Лиги конференций.
Сегодня, 00:52       Автор: Игорь Мищук
Игорь Костюк / ФК Динамо Киев
Игорь Костюк / ФК Динамо Киев

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк прокомментировал будущий матч пятого тура общего этапа Лиги конференций против Фиорентины.

Наставник "бело-синих" отметил, что команда будет делать все возможное, чтобы добиться позитивного результата.

Читай также: Ярмоленко вернулся в заявку Динамо на матч с Фиорентиной

"Конечно, мы следили, анализировали игру Фиорентины. Она потратила 70 млн евро на приобретение игроков. Также пересматривали матчи, и не скажу, что в тех матчах, в которых "фиалки" уступали, они должны были проигрывать. Во многих из этих поединков они играли с соперниками на равных. Исполнители, которые не играют в основном составе и являются игроками ротации, достаточно качественные. Это достойная команда и, по моему мнению, незаслуженно находится на последнем месте в чемпионате.

Конечно, было много неудач у нас, но то, что было, остается позади. Все, что зависит от нас, будем стараться делать, выходить на каждый матч и добиваться максимального результата. То, что мы можем на сегодняшний день делать - мы будем делать. Конечно, итальянцы славятся своей тактикой, своим умением хорошо переходить из атаки в оборону и обратно. Фиорентина - тактически грамотная команда, но предстоящая игра все покажет. Конечно, у нас еще остаются шансы пройти в весеннюю стадию еврокубка, так что будем делать все возможное.

Я уже сказал, что игра покажет. Мы готовились, Фиорентина - хорошая команда. Мы примерно находимся в одном положении - по объективным или субъективным причинам мы находимся не на своем месте, они - на последнем. У нас много потерянных очков, поэтому будет интересная игра. Раньше говорили, что, возможно, Фиорентина поставит второй состав, готовясь к поединку против Вероны… Я не буду ничего говорить, и уверен в том, что игроки, которые завтра выйдут на поле - хоть стартовый состав, хоть запасные - они будут не хуже. Мы же хотим привезти домой победу", - приводит слова тренера официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч пятого тура общего этапа Лиги конференций Фиорентина - Динамо состоится в четверг, 11 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT доступен прогноз на матч Фиорентина - Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина Динамо Киев

Статьи по теме

Динамо вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, выиграв противостояние с Хибернианом Динамо вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, выиграв противостояние с Хибернианом
Ярмоленко вернулся в заявку Динамо на матч с Фиорентиной Ярмоленко вернулся в заявку Динамо на матч с Фиорентиной
Барселона заинтересовалась нападающим Фиорентины Барселона заинтересовалась нападающим Фиорентины
Калинина пробилась в четвертьфинал турнира в Лиможе Калинина пробилась в четвертьфинал турнира в Лиможе

Видео

Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Теннис01:15
Калинина пробилась в четвертьфинал турнира в Лиможе
Европа01:05
Межконтинентальный кубок ФИФА 2025: Фламенго вышел в финал Кубка Претендентов, обыграв Крус Асуль
Лига конференций00:52
"Хотим привезти победу": Тренер Динамо оценил шансы против Фиорентины
Лига Чемпионов00:30
Лига чемпионов: Бенфика одолела Наполи, ПСЖ не справился с Атлетиком, Манчестер Сити обыграл Реал, победы Арсенала и Ювентуса
Лига Чемпионов00:12
Реал потерпел домашнее поражение от Манчестер Сити
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Забарный впервые сыграл вместе с россиянином
Европа23:35
Динамо вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, выиграв противостояние с Хибернианом
Бокс22:59
Теофимо и Шакур устроили первую дуэль взглядов перед боем
Бокс22:30
Усик - четвертый: The Ring опубликовал рейтинг P4P в 21 веке
Украина21:44
Черноморец получил трансферный бан от ФИФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK