"Хотим привезти победу": Тренер Динамо оценил шансы против Фиорентины

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк прокомментировал будущий матч пятого тура общего этапа Лиги конференций против Фиорентины.

Наставник "бело-синих" отметил, что команда будет делать все возможное, чтобы добиться позитивного результата.

"Конечно, мы следили, анализировали игру Фиорентины. Она потратила 70 млн евро на приобретение игроков. Также пересматривали матчи, и не скажу, что в тех матчах, в которых "фиалки" уступали, они должны были проигрывать. Во многих из этих поединков они играли с соперниками на равных. Исполнители, которые не играют в основном составе и являются игроками ротации, достаточно качественные. Это достойная команда и, по моему мнению, незаслуженно находится на последнем месте в чемпионате.

Конечно, было много неудач у нас, но то, что было, остается позади. Все, что зависит от нас, будем стараться делать, выходить на каждый матч и добиваться максимального результата. То, что мы можем на сегодняшний день делать - мы будем делать. Конечно, итальянцы славятся своей тактикой, своим умением хорошо переходить из атаки в оборону и обратно. Фиорентина - тактически грамотная команда, но предстоящая игра все покажет. Конечно, у нас еще остаются шансы пройти в весеннюю стадию еврокубка, так что будем делать все возможное.

Я уже сказал, что игра покажет. Мы готовились, Фиорентина - хорошая команда. Мы примерно находимся в одном положении - по объективным или субъективным причинам мы находимся не на своем месте, они - на последнем. У нас много потерянных очков, поэтому будет интересная игра. Раньше говорили, что, возможно, Фиорентина поставит второй состав, готовясь к поединку против Вероны… Я не буду ничего говорить, и уверен в том, что игроки, которые завтра выйдут на поле - хоть стартовый состав, хоть запасные - они будут не хуже. Мы же хотим привезти домой победу", - приводит слова тренера официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч пятого тура общего этапа Лиги конференций Фиорентина - Динамо состоится в четверг, 11 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

