Теофимо и Шакур устроили первую дуэль взглядов перед боем

Соперники встретятся в ринге 31 января в Нью-Йорке.
Вчера, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Теофимо Лопес и Шакур Стивенсон / The Ring
Теофимо Лопес и Шакур Стивенсон / The Ring

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) в ближайшем бою встретится в ринге с обладателем пояса WBC в легком дивизионе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО).

Поединок двух американцев состоится 31 января 2026 года в Нью-Йорке на Мэдисон-сквер-гарден. Бой станет главным событием вечера бокса The Ring VI, который будет транслировать DAZN.

Читай также: "Заберу его пояс": Шакур отреагировал на анонс боя с Теофимо

На кону поединка будут стоять титулы The Ring и WBO в первом полусреднем весе.

Перед боем будущие соперники впервые встретились лицом к лицу, устроив традиционную дуэль взглядов.

Видео битвы взглядов Лопес - Стивенсон:

Напомним, что в своем последнем бою Лопес в мае победил единогласным решением судей Арнольда Барбосу, а Стивенсон в предыдущем поединке в июле также единогласным решением одолел Уильяма Сепеду.

Ранее Лопес назвал Стивенсона самым переоцененным боксером.

Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

