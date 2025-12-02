iSport.ua
"Заберу его пояс": Шакур отреагировал на анонс боя с Теофимо

Американский боксер стремится стать чемпионом в четвертой для себя весовой категории.
Сегодня, 12:32       Автор: Игорь Мищук
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон отреагировал на официальное объявление его боя против обладателя пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса.

Американский боксер выразил уверенность, что сможет отобрать титул у соотечественника, став чемпионом в четвертом дивизионе.

Читай также: Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован

"Я никогда не уклонялся от вызовов и всегда участвовал в самых больших боях в этом виде спорта, потому что знаю, что я один из лучших боксеров в мире.

Теофимо Лопес убедится в этом своими глазами 31 января, когда я заберу его пояс и покажу ему, что в этой игре есть уровни. Нью-Йорк, готовьтесь к впечатляющему выступлению, ведь я покорю четвертую весовую категорию подряд", - приводит слова Стивенсона The Ring.

Бой Лопеса и Стивенсона состоится 31 января 2026 года в Нью-Йорке.

Отметим, ранее Лопес назвал Стивенсона самым переоцененным боксером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон Теофимо Лопес

