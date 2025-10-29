iSport.ua
Русский Українська

Теофимо - Шакур: Лопес обещает оглашение следующего боя

Вскоре может состояться очень интересный бой.
Сегодня, 10:37       Автор: Василий Войтюк
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес намерен провести поединок против другого чемпиона мира - по версии WBC в легком весе - Шакура Стивенсона.

Однако, бой все еще не оглашен, что очень злит Теофимо.

"Меня раздражает, что бой все еще не согласован. Я не думал, что буду ждать так долго. Если честно, я уже хочу драться, но были некоторые нюансы, в которых мы вместе с моей командой пытались разобраться перед тем, как продолжать".

Тем не менее, Лопес огласил о приближении организации поединка.

"Мне кажется, что команда Шакура еще не проделала всю "бумажную" работу. Шакур пока ничего не сделал. Но я слышал хорошие новости, что на этой неделе все должно приблизиться к завершению. Так что будем просто ждать", - сказал Лопес в эфире Ten Eight Podcast.

Ранее, известный промоутер высказался о дальнейших шагах абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон Теофимо Лопес

Статьи по теме

Теофимо Лопес назвал будущего соперника самым переоцененным боксером Теофимо Лопес назвал будущего соперника самым переоцененным боксером
"Покажу ему": Стивенсон отреагировал на слова Лопеса об их бое "Покажу ему": Стивенсон отреагировал на слова Лопеса об их бое
Ювентус окончательно определился с новым тренером, согласовав с ним контракт Ювентус окончательно определился с новым тренером, согласовав с ним контракт
Плей-офф MLB: Торонто сравнял счет в Мировой серии Плей-офф MLB: Торонто сравнял счет в Мировой серии

Видео

Голы Цыганкова и Ваната в Кубке Испании - видео
Голы Цыганкова и Ваната в Кубке Испании - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа12:42
Ювентус окончательно определился с новым тренером, согласовав с ним контракт
Игровые12:35
Плей-офф MLB: Торонто сравнял счет в Мировой серии
Европа12:12
Вместо Довбика? Рома может арендовать форварда МЮ
Футзал11:51
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ и Киев Футзал стартуют в турнире, где смотреть?
Бокс11:42
Пакьяо подтвердил переговоры о выставочном бое с Ломаченко
Европа11:11
Барселона может заработать деньги, слетав на "товарняк" в Южную Америку
Украина10:56
Кубок Украины: онлайн-трансляции матчей Виктория - Ингулец, ЛНЗ - Рух
Бокс10:37
Теофимо - Шакур: Лопес обещает оглашение следующего боя
Украина10:00
Динамо - Шахтер: накануне матча Кубка Украины
Бокс09:53
Шатерникова встретилась с Ломаченко в Колумбии: Спасибо за твое боксерское наследие
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK