Теофимо - Шакур: Лопес обещает оглашение следующего боя

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес намерен провести поединок против другого чемпиона мира - по версии WBC в легком весе - Шакура Стивенсона.

Однако, бой все еще не оглашен, что очень злит Теофимо.

"Меня раздражает, что бой все еще не согласован. Я не думал, что буду ждать так долго. Если честно, я уже хочу драться, но были некоторые нюансы, в которых мы вместе с моей командой пытались разобраться перед тем, как продолжать".

Тем не менее, Лопес огласил о приближении организации поединка.

"Мне кажется, что команда Шакура еще не проделала всю "бумажную" работу. Шакур пока ничего не сделал. Но я слышал хорошие новости, что на этой неделе все должно приблизиться к завершению. Так что будем просто ждать", - сказал Лопес в эфире Ten Eight Podcast.

