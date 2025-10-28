"У него есть три варианта": Промоутер высказался о дальнейших шагах Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли, высказался о потенциальном поединке с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Функционер выразил надежду, что украинец даст бой его клиенту, иначе ему придется отказаться от пояса, а британец будет повышен до статуса полноценного чемпиона.

"Здесь все просто. В WBO уже заказали обязательную защиту. Так что теперь решать Усику. У него есть три варианта: драться, отказаться от титула или дождаться, когда его лишат пояса.

Надеюсь, он даст бой. Потому что они заполнят стадион Уэмбли. Бой Паркер - Уордли собрал хорошую кассу. Так что у нас будет отличный поединок", - казал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.

Напомним, ранее Уордли бросил вызов Усику на бой после победы над Джозефом Паркером.

