Экс-промоутер Усика призвал его завершить карьеру и не драться с Уордли

Александр Красюк, бывший промоутер абсолюта супертяжелого дивизиона Александра Усика, поделился своим мнением о бое против временного чемпиона WBO Фабио Уордли.

По его словам, он не видит причин, почему украинец должен проводить этот поединок, и считает, что его бывшему подопечному стоит завершить карьеру в статусе бесспорного чемпиона.

"Я публично выражаю свою позицию. Я хочу, чтобы Усик как можно скорее завершил карьеру. Я даже был против его боя с Даниэлем Дюбуа. Но хорошо, бой с Дюбуа имел смысл, чтобы стать трехкратным абсолютом. Но назовите мне одну, не две, не три, а одну причину драться с Уордли. При всем уважении к этому парню, но я думаю с точки зрения Усика.

Даже деньги не являются причиной, потому что их бой не будет денежным. Если только не произойдет чудо, и фокусник не прилетит на вертолете с кучей денег и не заплатит, я не знаю, 50 миллионов Усику. Тогда это может иметь смысл, а иначе почему он должен рисковать всем, что он получил за последние 13 лет?

Трижды абсолютный чемпион мира. Если он проиграет, люди будут помнить только его поражение. Леннокс Льюис - лучший пример. Есть такая пословица: лучше уйти за час до, чем через две минуты после.

Так что я соглашаюсь со многими людьми, которые, стратегически мысля, считают, что статус Усика непобедимого абсолюта должен остаться с ним до конца его дней, и он уйдет как легенда бокса", - сказал Красюк в комментарии Boxing King Media.

Напомним, ранее Уордли бросил вызов Усику на бой после победы над Джозефом Паркером.

