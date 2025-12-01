Бой Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона официально анонсирован
Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) свой ближайший бой проведет против обладателя пояса WBC в легком дивизионе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО).
Поединок американских бойцов состоится 31 января 2026 года в Нью-Йорке, став главным событием вечера бокса The Ring VI. Транслировать событие будет DAZN.
Читай также: "Покажу ему": Стивенсон отреагировал на слова Лопеса об их бое
Бой пройдет в первом полусреднем весе, а на его кону будет стоять титул Лопеса.
В своем последнем поединке Лопес в мае победил единогласным решением судей Арнольда Барбосу. Стивенсон в предыдущем бою в июле также единогласным решением одолел Уильяма Сепеду.
Ранее Лопес назвал Стивенсона самым переоцененным боксером.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!