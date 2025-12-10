Ярмоленко вернулся в заявку Динамо на матч с Фиорентиной
Динамо огласило список игроков, которые отправились в Италию на матч пятого тура общего этапа Лиги конференций против Фиорентины.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в предстоящем поединке тренерский штаб рассчитывает на 23 исполнителей.
Стоит отметить, что в состав киевской команды вернулся вингер Андрей Ярмоленко, который ранее пропустил месяц из-за повреждения.
Заявка Динамо:
- Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун;
- Защитники: Караваев, Дубинчак, Тымчик, Михавко, Вивчаренко, Биловар, Захарченко, Тиаре, Буртник;
- Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Рубчинский, Яцик, Волошин, Михайленко, Огундана;
- Нападающие: Герреро, Блэнуцэ.
Напомним, что матч пятого тура общего этапа Лиги конференций Фиорентина - Динамо состоится в четверг, 11 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что поединок Фиорентина - Динамо обслужит сербская бригада арбитров.
