Ярмоленко вернулся в заявку Динамо на матч с Фиорентиной

"Бело-синие" отправились во Флоренцию на предстоящий поединок Лиги конференций.
Сегодня, 20:43       Автор: Игорь Мищук
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Динамо огласило список игроков, которые отправились в Италию на матч пятого тура общего этапа Лиги конференций против Фиорентины.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в предстоящем поединке тренерский штаб рассчитывает на 23 исполнителей.

Читай также: Фиорентина - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций

Стоит отметить, что в состав киевской команды вернулся вингер Андрей Ярмоленко, который ранее пропустил месяц из-за повреждения.

Заявка Динамо:

  • Вратари: Нещерет, Игнатенко, Моргун;
  • Защитники: Караваев, Дубинчак, Тымчик, Михавко, Вивчаренко, Биловар, Захарченко, Тиаре, Буртник;
  • Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Рубчинский, Яцик, Волошин, Михайленко, Огундана;
  • Нападающие: Герреро, Блэнуцэ.

Напомним, что матч пятого тура общего этапа Лиги конференций Фиорентина - Динамо состоится в четверг, 11 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что поединок Фиорентина - Динамо обслужит сербская бригада арбитров.

