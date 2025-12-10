Ярмоленко вернулся в заявку Динамо на матч с Фиорентиной

"Бело-синие" отправились во Флоренцию на предстоящий поединок Лиги конференций.

Динамо огласило список игроков, которые отправились в Италию на матч пятого тура общего этапа Лиги конференций против Фиорентины.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в предстоящем поединке тренерский штаб рассчитывает на 23 исполнителей.

Стоит отметить, что в состав киевской команды вернулся вингер Андрей Ярмоленко, который ранее пропустил месяц из-за повреждения.

Заявка Динамо:

Вратари : Нещерет, Игнатенко, Моргун;

: Нещерет, Игнатенко, Моргун; Защитники : Караваев, Дубинчак, Тымчик, Михавко, Вивчаренко, Биловар, Захарченко, Тиаре, Буртник;

: Караваев, Дубинчак, Тымчик, Михавко, Вивчаренко, Биловар, Захарченко, Тиаре, Буртник; Полузащитники : Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Рубчинский, Яцик, Волошин, Михайленко, Огундана;

: Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Рубчинский, Яцик, Волошин, Михайленко, Огундана; Нападающие: Герреро, Блэнуцэ.

Напомним, что матч пятого тура общего этапа Лиги конференций Фиорентина - Динамо состоится в четверг, 11 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что поединок Фиорентина - Динамо обслужит сербская бригада арбитров.

