iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сербская бригада обслужит поединок Фиорентина - Динамо

Арбитр хорошо знаком украинским болельщикам.
Сегодня, 11:25       Автор: Андрей Безуглый
Милош Миланович / Getty Images
Милош Миланович / Getty Images

УЕФА объявил, кто будет работать на матче Фиорентина - Динамо 5-го тура Лиги конференций.

Поединок, который состоится 11 декабря во Флоренции обслужит сербская бригада судей.

Главным арбитром назначен Милош Миланович, а помогать ему будут Милан Пашайлич, Новак Новакович и Милан Илич.

Также на VAR будут сербские судьи Милан Стефанович и Момчило Маркович.

Интересно, что ранее в этом сезоне Миланович работал на матче Полесья и Олимпии, который житомирская команда проиграла.

А этим вечером состоится ряд матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо Хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо
Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов
Финалисты прошлого сезона покидают Кубок Украины Финалисты прошлого сезона покидают Кубок Украины
Издание назвало причины отставки Гельмута Марко Издание назвало причины отставки Гельмута Марко

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Европа13:45
Хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо
Лига Чемпионов13:35
Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов
Украина13:02
Финалисты прошлого сезона покидают Кубок Украины
Формула 112:55
Издание назвало причины отставки Гельмута Марко
Европа и мир12:41
Молодежная сборная Украины потеряла очки с Норвегией, но остаётся в тройке лидеров
Европа12:18
Малиновский получил одну из лучших оценок в победном матче Дженоа
Лига конференций11:25
Сербская бригада обслужит поединок Фиорентина - Динамо
Теннис10:45
Четыре украинки примут участие в Australian Open-2026
Киберспорт10:07
NaVi начнут последний тир-1 турнир этого года матчем против росиян
Европа09:40
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK