Сербская бригада обслужит поединок Фиорентина - Динамо

УЕФА объявил, кто будет работать на матче Фиорентина - Динамо 5-го тура Лиги конференций.

Поединок, который состоится 11 декабря во Флоренции обслужит сербская бригада судей.

Главным арбитром назначен Милош Миланович, а помогать ему будут Милан Пашайлич, Новак Новакович и Милан Илич.

Также на VAR будут сербские судьи Милан Стефанович и Момчило Маркович.

Интересно, что ранее в этом сезоне Миланович работал на матче Полесья и Олимпии, который житомирская команда проиграла.

А этим вечером состоится ряд матчей Лиги чемпионов.

