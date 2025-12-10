Погба стал совладельцем гоночной команды: есть нюанс

Полузащитник французского Монако Поль Погба приобрел спортивный актив. Чемпион мира-2018 стал совладельцем конюшни Аль-Хабуб, сообщает The Athletic.

Команда стремится создать первую профессиональную лигу верблюжих гонок. Погба рядом с ролью акционера получил должность посла проекта. Сейчас Аль-Хабуб соревнуется в гонках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"За этим спортом стоит целый мир – история, семейные узы, конкуренцию, гордость. Регион становится важным центром глобального спорта, и гонки верблюдов заслуживают участия в этом распространении", – заявил француз.

В нынешнем сезоне Погба вернулся на поле после дисквалификации из-за допинга. Он успел сыграть 3 поединка в Лиге 1 без результативных действий. Ранее хавбек выступал за туринский Ювентус и английский МЮ.

