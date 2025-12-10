Германия потеряла двух топ-биатлонисток перед Хохфильценом

Франциска Пройсс и Селина Гротиан сняты с этапа.

Второй этап Кубка мира по биатлону начнётся 12 декабря в австрийском Хохфильцене и будет состоять из шести гонок.

Женская сборная Германии по биатлону сообщила, что Франциска Пройсс и Селина Гротиан не примут участия во втором этапе.

Причина отсутствия двух лидерок сборной Германии заключается в том, что они продолжают восстанавливаться после болезни.

Марлен Фихтнер вновь войдёт в состав команды вместо Селины Гротиан. Фихтнер участвовала в первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Добавим, что сборная Украины определилась с составом на второй этап Кубка мира в Хохфильцене.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!