iSport.ua
Русский Українська

Германия потеряла двух топ-биатлонисток перед Хохфильценом

Франциска Пройсс и Селина Гротиан сняты с этапа.
Сегодня, 14:29       Автор: Валентина Чорноштан
Франциска Пройсс / Getty Images
Франциска Пройсс / Getty Images

Второй этап Кубка мира по биатлону начнётся 12 декабря в австрийском Хохфильцене и будет состоять из шести гонок.

Женская сборная Германии по биатлону сообщила, что Франциска Пройсс и Селина Гротиан не примут участия во втором этапе.

Причина отсутствия двух лидерок сборной Германии заключается в том, что они продолжают восстанавливаться после болезни.

Марлен Фихтнер вновь войдёт в состав команды вместо Селины Гротиан. Фихтнер участвовала в первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Добавим, что сборная Украины определилась с составом на второй этап Кубка мира в Хохфильцене.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франциска Пройсс

Статьи по теме

Действующая обладательница Большого хрустального глобуса заболела коронавирусом Действующая обладательница Большого хрустального глобуса заболела коронавирусом
Погба стал совладельцем гоночной команды: есть нюанс Погба стал совладельцем гоночной команды: есть нюанс
Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии
Мудрик получил новый бан в Британии Мудрик получил новый бан в Британии

Видео

ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Реал примет Манчестер Сити, Атлетик встретится с ПСЖ, Ювентус проэкзаменирует Пафос
просмотров

Последние новости

Европа17:08
Погба стал совладельцем гоночной команды: есть нюанс
Теннис16:30
Свитолина начнет сезон-2026 в Новой Зеландии
Европа15:55
Мудрик получил новый бан в Британии
Формула 115:24
Марко заработает кругленькую сумму после ухода из Ред Булл
Европа14:49
Аякс согласовал условия контракта с экс-защитником Арсенала
Другие страны14:43
Легенда сборной Хорватии возглавил экзотическую команду
Биатлон14:29
Германия потеряла двух топ-биатлонисток перед Хохфильценом
НБА14:10
ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
Другие страны14:01
Интер Майами предлагает Суаресу новый контракт
Европа13:49
Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK