Интер Майами предлагает Суаресу новый контракт

Интер Майами предлагает Луису Суаресу контракт ещё на сезон, однако 38-летний игрок рассматривает возвращение в Насьональ, сообщает AS.

По имеющейся информации, уругваец может продолжить выступать в МЛС, но по новому контракту у форварда будет значительно меньшая зарплата.

Отмечается, что если Тимо Вернер перейдёт в лагерь "цапель", Суарес может уже не так часто выходить в стартовом составе, ведь его место займёт новоприбывший немец.

Одним из вариантов для будущего Луиса является переход в уругвайский клуб Насьональ, в котором он и начинал свою карьеру.

Бывший одноклубник Суареса рассказал, где он собирается продолжить карьеру.

