Месси, Альба и Суарес покуражились в матче МЛС, оформив разгромную победу

Интер Майами разобрался с Атлантой Юнайтед в предпоследнем туре регулярного чемпионата.
В ночь на воскресенье, 12 октября, Интер Майами принимал на своем поле Атланту Юнайтед в матче регулярного чемпионата МЛС.

Флоридская команда не испытала проблем против одного из аутсайдеров конференции, одержав разгромную победу 4:0 благодаря результативным действиям своих звездных лидеров.

Счет в противостоянии под конец первого тайма открыл Лионель Месси, эффектно закрутив мяч в левую девятку практически с линии штрафной.

В начале второй половины встречи преимущество хозяев поля удвоил Жоржи Альба, перебросив голкипера после передачи со своей половины поля от аргентинца. А на 61-й минуте результат до разгромного довел Луис Суарес дальним ударом слета.

Точку в поединке поставил лучший бомбардир чемпионата Месси, которому теперь уже своим забросом в штрафную ответил Альба.

Интер Майами - Атланта Юнайтед 4:0

Голы: Месси, 39, 87, Альба, 52, Суарес, 61

За тур до завершения регулярного чемпионата Интер Майами с 62 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, отставая от лидера Филадельфии Юнион на четыре балла. Атланта Юнайтед расположилась на предпоследней 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что Интер Майами снова задумался о воссоединении культового трио.

