Чемпион мира-2018 определился с карьерным будущим

Вратарь останется в МЛС.
Сегодня, 12:44       Автор: Антон Федорцив
Уго Льорис / Getty Images
Экс-голкипер сборной Франции Уго Льорис продолжит выступления за океаном. Ветеран заключил новый контракт с Лос-Анджелесом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца 2026 года. Льорис и калифорнийцы также предусмотрели опцию продолжения сотрудничества еще на сезон. Вратарь уже отыграл за Лос-Анджелес 2 года.

В сезоне-2025 Льорис провел 38 поединков во всех турнирах (12 – "сухих"), в которых пропустил 42 мяча. Вместе с калифорнийцами он дошел до полуфинала Западной конференции МЛС.

Тем временем бразильский Сантос начал переговоры с Неймаром о новом контракте.

