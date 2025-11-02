Месси забил, но Интер Майами уступил Нэшвиллу во втором матче серии

В ночь на воскресенье, 2 ноября, состоялся второй матч 1/8 финала плей-офф МЛС, в котором Нэшвилл принимал на своем поле Интер Майами.

После победы 3:1 в первом поединке флоридская команда не смогла закрыть серию, потерпев поражение со счетом 1:2.

Хозяева поля еще в первом тайме сделали заявку на общий успех в поединке, забив дважды усилиями Сэма Сарриджа, который реализовал пенальти, и Джоша Бауэра.

Лишь под конец встречи Лионелю Месси удалось отквитать один гол. Получив мяч справа в штрафной, аргентинец немного сместился к центру и зарядил в ближнюю девятку.

Нэшвилл сравнял счет в серии, а участник четвертьфинала плей-офф МЛС определится в решающем третьем матче, который состоится в ночь с 8 на 9 ноября.

Плей-офф МЛС, 1/8 финала

Второй матч

Нэшвилл - Интер Майами 2:1 (первый матч - 1:3)

Голы: Сарридж, 9 (пен.), Бауэр, 45 - Месси, 90

Счет в серии - 1:1.

Ранее сообщалось, что Месси обновил голевой рекорд МЛС.

