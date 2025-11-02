iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Месси забил, но Интер Майами уступил Нэшвиллу во втором матче серии

Четвертьфиналист плей-офф МЛС определится в решающем третьем поединке.
Сегодня, 07:58       Автор: Игорь Мищук
Интер Майами проиграл Нэшвиллу / Getty Images
Интер Майами проиграл Нэшвиллу / Getty Images

В ночь на воскресенье, 2 ноября, состоялся второй матч 1/8 финала плей-офф МЛС, в котором Нэшвилл принимал на своем поле Интер Майами.

После победы 3:1 в первом поединке флоридская команда не смогла закрыть серию, потерпев поражение со счетом 1:2.

Читай также: Интер Майами с дублем Месси победил Нэшвилл на старте плей-офф МЛС

Хозяева поля еще в первом тайме сделали заявку на общий успех в поединке, забив дважды усилиями Сэма Сарриджа, который реализовал пенальти, и Джоша Бауэра.

Лишь под конец встречи Лионелю Месси удалось отквитать один гол. Получив мяч справа в штрафной, аргентинец немного сместился к центру и зарядил в ближнюю девятку.

Нэшвилл сравнял счет в серии, а участник четвертьфинала плей-офф МЛС определится в решающем третьем матче, который состоится в ночь с 8 на 9 ноября.

Плей-офф МЛС, 1/8 финала
Второй матч

Нэшвилл - Интер Майами 2:1 (первый матч - 1:3)

Голы: Сарридж, 9 (пен.), Бауэр, 45 - Месси, 90

Счет в серии - 1:1.

Ранее сообщалось, что Месси обновил голевой рекорд МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нэшвилл МЛС Лионель Месси обзор матча интер майами видео матча

Статьи по теме

Месси определился относительно участия в ЧМ-2026 Месси определился относительно участия в ЧМ-2026
Месси обновил голевой рекорд МЛС Месси обновил голевой рекорд МЛС
Промоутер ответил, может ли Джошуа стать ближайшим соперником Пола Промоутер ответил, может ли Джошуа стать ближайшим соперником Пола
Райан Гарсия ведет переговоры о титульном бое Райан Гарсия ведет переговоры о титульном бое

Видео

Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, матчи Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Милан - Рома
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Бокс11:59
Промоутер ответил, может ли Джошуа стать ближайшим соперником Пола
Бокс11:32
Райан Гарсия ведет переговоры о титульном бое
Европа10:57
Салах отличился юбилейным голом за Ливерпуль
Украина10:30
УПЛ: Заря сыграет с Рухом, Шахтер и Динамо встретятся в украинском Классическом
Игровые10:20
Плей-офф MLB: Лос-Анджелес Доджерс выиграли Мировую серию, одолев Торонто Блю Джейс
Игровые10:11
Доджерс в безумном решающем матче стали чемпионами Мировой серии MLB
НБА09:25
НБА: Сакраменто обыграл Милуоки, Индиана победила Голден Стэйт, Бостон уступил Хьюстону
НХЛ08:42
НХЛ: Бостон одолел Каролину, Флорида по буллитам обыграла Даллас, победы Виннипега и Нью-Джерси
Другие страны07:58
Месси забил, но Интер Майами уступил Нэшвиллу во втором матче серии
Европа07:20
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, матчи Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Милан - Рома
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK